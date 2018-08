Champions League: Sky setzt auf Konferenz, DAZN auf Live-Spiele

Köln (SID) - Der Pay-TV-Sender Sky setzt bei den Übertragungen der Spiele der Fußball-Champions-League in dieser Saison auf die bewährte Konferenz, der Streamingdienst DAZN dagegen auf die Einzelspiele. Darüber hinaus überträgt Sky an jedem Abend ein Einzelspiel live und exklusiv.

Sky und DAZN übertragen die Champions League © SID

DAZN zeigt ab dieser Saison 110 Spiele der Champions League als Sublizenznehmer von Sky und hat sich mit dem Unternehmen bereits für die kommenden Hin- und Rückspiele der Champions-League-Play-offs über die Aufteilung der Spiele geeinigt.

In den Hinspielen überträgt Sky am Dienstag (21. August) die Partie Benfica Lissabon gegen PAOK Saloniki sowie Young Boys Bern gegen Dinamo Zagreb am Mittwoch (22. August). In den Rückspielen in der darauf folgenden Woche zeigt Sky die Begegnungen zwischen Dynamo Kiew und Ajax Amsterdam (28. August) sowie das entscheidende Spiel von RB Salzburg (29. August), wenn es darum geht, gegen Roter Stern Belgrad im elften Anlauf endlich die Gruppenphase der Königsklasse zu erreichen. DAZN zeigt acht von zwölf Spielen live und exklusiv in voller Länge.