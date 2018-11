Champions League: Thüringer HC darf nach erstem Sieg hoffen - Bietigheim gescheitert

Nordhausen (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister Thüringer HC darf nach dem ersten Sieg in der Champions League noch auf das Ticket für die Hauptrunde hoffen. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich am fünften Spieltag beim direkten Konkurrenten HC Podravka Vegeta aus Kroatien mit 31:23 (14:10) durch, ist aber in der Gruppe C auf Schützenhilfe angewiesen.

Sollte das Team von Trainer Herbert Müller das letzte Gruppenspiel gegen RK Krim Mercator aus Slowenien am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gewinnen und Podravka Vegeta beim favorisierten Titelverteidiger Györi ETO KC verlieren, wären die Thüringerinnen Gruppendritte und damit in der Hauptrunde.

Vizemeister SG BBM Bietigheim hat hingegen keine Chance mehr, sich für die nächste Phase zu qualifizieren. Bietigheim unterlag dem norwegischen Klub Vipers Kristiansen klar mit 26:34 (12:16) und steht schon vor dem abschließenden Spieltag als Tabellenletzter der Gruppe D fest.

Im Hinspiel in Norwegen hatte sich das Team um Nationalmannschaftskapitänin Kim Naidzinavicius noch ein 27:27 erkämpft. Bietigheim, das nach fünf Spieltagen bei einem Sieg und einem Remis drei Punkte auf dem Konto hat, tritt zum Abschluss am kommenden Sonntag noch beim rumänischen Meister CSM Bukarest an. Die jeweils drei besten Teams der vier Vierergruppen ziehen in die Hauptrunde ein.