Champions League: Thüringer HC darf weiter hoffen

Nordhausen (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister Thüringer HC darf weiter auf den Einzug in die Hauptrunde der Champions League hoffen. Der Bundesliga-Tabellenführer erkämpfte sich am Samstag bei RK Krim Ljubljana ein 26:26 (14:16), das für den Sprung in die nächste Runde genügen könnte.

Thüringer HC erkämpft sich ein Remis gegen Ljubljana © SID

Sollte der direkte Konkurrent HC Podravka Vegeta beim Tabellenführer Györi ETO KC am Samstagabend (19.30 Uhr) verlieren, wäre der Thüringer HC aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs eine Runde weiter.

Beste Werferin der Gastgeber war Saskia Lang mit sieben Toren. Bei den Gästen überragte die Griechin Lamprini Tsakalou mit ebenfalls sieben Treffern.