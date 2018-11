Champions League: Thüringer HC zieht in die Hauptrunde ein

Nordhausen (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister Thüringer HC ist dank einer starken Aufholjagd in die Hauptrunde der Champions League eingezogen. Der Bundesliga-Tabellenführer erkämpfte sich am Samstag bei RK Krim Ljubljana ein 26:26 (14:16) und holte dabei in der Schlussphase einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

Thüringer HC erkämpft sich ein Remis gegen Ljubljana © SID

Bereits unmittelbar nach dem Unentschieden gegen den slowenischen Spitzenklub feierten die THC-Spielerinnen ausgelassen, doch erst das 37:17 (17:9) des Tabellenführers Györi ETO KC gegen HC Podravka Vegeta aus Kroatien wenige Stunden später besiegelte das Weiterkommen des Bundesligisten.

"Wir haben gekämpft bis zur letzten Minute und nie aufgegeben", sagte Trainer Herbert Müller: "Und es hat bis zur letzten Minute gedauert, bis wir den Ausgleich geschafft haben."

Beste Werferin der Gastgeber war Saskia Lang mit sieben Toren. "Ich lobe selten eine Spielerin, aber heute haben wir eine Shooterin gebraucht und die haben wir in Saskia Lang gehabt", sagte Müller: "Ihre Tore haben uns in die Hauptrunde gebracht." Bei den Gästen überragte die Griechin Lamprini Tsakalou mit ebenfalls sieben Treffern.

Der zweite deutsche Vertreter, die SG BBM Bietigheim, kann die Hauptrunde dagegen nicht mehr erreichen. Bereits seit dem vergangenen Spieltag steht fest, dass der Vizemeister in der Gruppenphase ausscheiden wird. Am Sonntag (16.15 Uhr) geht es für Bietigheim zum Abschluss gegen CMS Bukarest.