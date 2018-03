Champions League: Wolfsburgerinnen erwarten "harten Kampf" gegen Prag

Wolfsburg (SID) - Auf dem Weg zum möglichen Triple stellt sich der Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg für das Viertelfinale der Champions League gegen Slavia Prag auf einen "harten Kampf" ein. "Die werden bestimmt alles reinwerfen. Aber wenn wir unser Spiel machen, bin ich überzeugt, dass wir das schaffen", sagte Angreiferin Caroline Hansen vor dem Hinspiel des Bundesliga-Spitzenreiters gegen den tschechischen Meister am Donnerstag (18.00 Uhr).

Erwartet harten Kampf in Champions League: Hansen (M.) © SID

Durch den witterungsbedingten Ausfall des Auswärtsspiels beim USV Jena am Wochenende hatte der zweimalige Champions-League-Sieger auf der Titeljagd eine verlängerte Verschnaufpause. Zusätzliche Motivation für den klaren Favoriten ist die Flutlichtatmosphäre auf europäischer Ebene. "Champions-League-Spiele sind immer etwas Besonderes. Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen und wir einen großen Schritt in die richtige Richtung machen", sagte Hansen. Das Rückspiel wird am kommenden Mittwoch in Prag ausgetragen.