Champions League: Wolfsburgerinnen im Schongang ins Halbfinale

Prag (SID) - Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat im Schongang das Halbfinale der Champions League erreicht. Sechs Tage nach dem 5:0 im Viertelfinal-Hinspiel kam der zweimalige Titelgewinner bei Slavia Prag allerdings nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Ewa Pajor erzielt den Ausgleich für Wolfsburg © SID

Petra Divisova (30.) brachte dabei den tschechischen Meister vor 1700 Zuschauern in der Eden Arena überraschend in Führung. Die Polin Ewa Pajor (68.) erzielte den Ausgleich für die Gäste, bei denen Torjägerin Pernille Harder wegen Problemen an der Ferse nicht im Kader stand. "Uns ist letztlich leider kein Sieg mehr gelungen, wir sind aber eine Runde weiter und das ist sehr positiv", sagte Trainer Stephan Lerch.

Nächster Gegner auf der Triple-Mission der Wolfsburgerinnen ist der FC Chelsea. Die Blues, die in der ersten Runde Vizemeister Bayern München ausgeschaltet hatten, gewannen auch das Rückspiel gegen HSC Montpellier 3:1 (1:1/Hinspiel 2:0).

Ebenfalls die Runde der letzten Vier erreichte Titelverteidiger Olympique Lyon mit DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsan durch ein 1:0 (0:0/Hinspiel 2:1) beim FC Barcelona. Das Halbfinale der Königsklasse wird am 21./22. sowie 28./29. April ausgespielt. Wolfsburg genießt im Rückspiel Heimrecht. Das Endspiel steigt am 24. Mai in Kiew.