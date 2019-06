Chan/Dodig erneut Mixed-Sieger in Roland Garros

Paris (SID) - Die Taiwanesin Chan Latisha und der Kroate Ivan Dodig haben ihren Mixed-Titel bei den French Open in Paris erfolgreich verteidigt. Das Duo setzte sich in der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen die an Position zwei gesetzten Gabriela Dabrowski (Kanada) und Mate Pavic (Kroatien) 6:1, 7:6 (7:5) durch.

Ivan Dodig und Chan Latisha verteidigen Mixed-Titel erfolgreich © SID

Im Achtelfinale hatten Chan/Dodig gegen die deutsche Fed-Cup-Spielerin Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) und ihren Partner Robert Farah (Kolumbien) gewonnen.