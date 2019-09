Chaos in Katar: Indischen Fans wird Zutritt zum Stadion verwehrt

Doha (SID) - Chaotische Szenen im WM-Gastgeberland Katar: Mehreren Hundert indischen Fußballfans wurde am Dienstagabend trotz gültiger Eintrittskarten der Zutritt zum Stadion beim WM-Qualifikationsspiel ihrer Nationalmannschaft in Doha/Katar verwehrt. Die ausgesperrten Personen protestierten daraufhin lautstark und drängten an den Kontrollpunkten auf den Einlass. Der katarische Sicherheitsdienst hielt die Fans jedoch zurück und brachte die Situation unter Kontrolle.

Fans von Indien durften nicht ins Stadion © SID

Warum die indischen Anhänger nicht ins Jassim-bin-Hamad-Stadion gelassen wurden, ist unklar. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP an den katarischen Fußballverband blieb unbeantwortet. In der Halbzeit hatten erneut zahlreiche Fans vergeblich versucht, sich an den Kontrollen vorbei Zutritt über einen anderen Eingang zu verschaffen. Das 0:0 gegen Asienmeister Katar sahen sie schließlich auf einer Leinwand auf einem Parkplatz vor dem Stadion.