Chaotische Abstimmung: Ex-Eistänzerin Pechalat zu Frankreichs Verbandspräsidentin gewählt

Paris (SID) - In einer chaotischen Abstimmung ist die frühere Eistanz-Europameisterin Nathalie Pechalat zur Präsidentin des krisengeschüttelten französischen Eissportverbandes (FFSG) gewählt worden. Die 36 Jahre alte Französin tritt die Nachfolge von Didier Gailhaguet an, der im Februar wegen seines Umgangs mit einem Missbrauchsskandal zum Rücktritt gezwungen wurde. Alle drei Rivalen von Pechalat hatten wegen der Corona-Pandemie eine Verschiebung der Wahl in Paris beantragt.

Nathalie Pechalat neue Präsidentin des FFSG © SID

Die Kontrahenten Damien Boyer-Gibaud und Michelangelo Marie-Calixte zogen ihre Kandidatur vor der Abstimmung zurück. Der ehemalige Eisschnellläufer Gilles Jouanny blieb auf dem Wahlzettel, obwohl er laut der französischen Nachrichtenagentur AFP telefonisch die Streichung seines Namens veranlasst haben soll. Er sagte, er könne wegen eines Corona-Falls in dem Gebäude, in dem er wohnt, nicht reisen.

Pechalat gewann die Wahl in der ersten Runde mit 504 von 872 möglichen Stimmen. Jouanny, der keine Stimme erhielt, Boyer-Gibaud und Marie-Calixte gaben daraufhin eine gemeinsame Erklärung ab. "Wir lehnen es kategorisch ab, uns und unsere Anhänger mit einem neuen Skandal in Verbindung bringen zu lassen: der Manipulation der Wahl." Sie wiesen dazu darauf hin, dass die französische Regierung Versammlungen von mehr als 100 Personen verboten habe.