Chatzialexiou: Moukoko "mit Geduld begleiten"

Köln (SID) - DFB-Direktor Joti Chatzialexiou warnt vor überzogenen Erwartungen an Borussia Dortmunds Top-Talent Youssoufa Moukoko. "Wir tun alle gut daran, die Entwicklung Youssoufas mit aller Entspanntheit und Geduld zu begleiten", sagte der Sportliche Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) der Funke Mediengruppe.

Chatzialexiou sorgt sich um Förderung deutscher Talente © SID

Moukoko wird am Freitag 16 Jahre alt, bereits am Samstag bei Hertha BSC (20.30 Uhr/Sky) könnte er zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte werden. Der junge Stürmer sei ein "herausragendes Talent", sagte Chatzialexiou, "wir alle würden uns freuen, ihn mal in unserer A-Nationalmannschaft erleben zu dürfen."

Allerdings müssten sämtliche Schritte bedacht getan werden: "Wir sollten ihm den notwendigen Raum zur Entfaltung geben." Im September hatte Moukoko sein erstes Spiel für die U20-Auswahl des DFB bestritten. Er wäre auch für Kamerun spielberechtigt, hat sich aber für Deutschland entschieden.