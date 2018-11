Chef der IAAF-Prüfkommission zurückgetreten

Monaco (SID) - Der Kameruner Barrister Akere Muna ist als Vorsitzender der Prüfkommission des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF zurückgetreten. Muna zog damit die Konsequenzen aus einem Erbrechtsstreit in seiner Heimat, ihm droht dort eine Haftstrafe. Der 66-Jährige, der zuletzt in Kamerun als Präsidentschaftskandidat angetreten war und seine Unschuld beteuert, führte das IAAF-Gremium seit Februar 2017 an.

"Seine Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt zurückzutreten, ist ein Beweis für die hohen Integritätsstandards, an die er sich hält", wurde IAAF-Präsident Sebastian Coe in einer Pressemitteilung des Verbandes zitiert. Nachfolger von Muna wird der Neuseeländer Don MacKinnon, der neben dem Schweizer Mark Pieth bereits Mitglied der Prüfkommission ist. Ein weiteres Mitglied soll nun gesucht werden.