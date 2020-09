Chefscout Schneider: DFB-Elf mit "sehr, sehr viel Potenzial"

Basel (SID) - DFB-Chefscout Thomas Schneider sieht für die verjüngte deutsche Fußball-Nationalmannschaft gute Chancen auf eine erfolgreiche EM im kommenden Sommer (11. Juni bis 11. Juli). "Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall eine Mannschaft haben, die über sehr, sehr viel Potenzial verfügt. Ich bin sicher, dass die Jungs enorm hungrig sein und sich zerreißen werden", sagte der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw der Passauer Neuen Presse.

Thomas Schneider sieht bei der Mannschaft viel Potenzial © SID

Klar sei allerdings auch, betonte Schneider, "dass wir eine hohe Dichte an guten Mannschaften in Europa haben". Bei der EM "werden wir viele Mannschaften mit sehr, sehr gutem Niveau erleben – und wir werden eine davon sein", versprach der 47-Jährige. Die DFB-Auswahl trifft bereits in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal.