Chelsea holt Nationalspieler Barkley aus Everton

London (SID) - Der englische Fußballmeister FC Chelsea hat nach langem Ringen seinen Wunschspieler bekommen. Wie die Blues am Freitag mitteilten, wechselt Nationalspieler Ross Barkley (24) für eine kolportierte Ablösesumme von rund 18 Millionen Euro vom Ligarivalen FC Everton an die Stamford Bridge. Der Mittelfeldspieler, der in der laufenden Saison wegen einer schweren Oberschenkelverletzung noch kein Spiel bestritten hat, erhält einen Vertrag bis Juni 2023.

Chelsea hatte bereits im Sommer-Transferfenster energisch um den 22-maligen Nationalspieler gebuhlt. "Ross ist ein Spieler, den wir schon lange bewundern. Er verfügt über herausragende technische und physische Eigenschaften, gepaart mit großer Erfahrung in der Premier League und einem starken Bestreben, auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein", sagte Klubdirektorin Marina Granowskaja.