Chelsea und Valencia bangen um Achtelfinal-Einzug - Sieg für Zenit

Köln (SID) - Der FC Chelsea mit Christian Pulisic muss um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale bangen. Die Londoner kamen beim punktgleichen FC Valencia trotz eines Kopfballtreffers des früheren Dortmunders (50.) nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Auch Valencia muss trotz Tabellenführung in Gruppe H mit acht Punkten am letzten Spieltag noch um das Weiterkommen kämpfen, Ajax Amsterdam (7) ist am Abend (21.00 Uhr) beim OSC Lille (1) gefordert.

Pulisic holt mit Chelsea einen Punkt in Valencia © SID

Drei turbulente Minuten stellten das gutklassige Spiel vor der Pause mehrmals auf den Kopf. Tammy Abraham, zweitbester Torschütze der Premier League, vergab zunächst eine Riesenchance für Chelsea (39.), unmittelbar danach traf Carlos Soler für die Spanier (40.). Mateo Kovacic konterte für die Gäste umgehend (41.). Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer gab Pulisics Tor nach mehrminütigem Videobeweis, Chelsea-Torhüter Kepa parierte einen Foulelfmeter von Dani Parejo (65.). Daniel Wass sorgte mit einer verunglückten Flanke für den Ausgleich (82.).

Zenit St. Petersburg verbesserte seine Achtelfinalchance durch ein 2:0 (1:0) gegen Olympique Lyon in der Gruppe G mit Tabellenführer RB Leipzig deutlich. Der russische Meister eroberte von den Franzosen den zweiten Platz, Leipzig reicht gegen Benfica Lissabon am Abend (21.00 Uhr) ein Punkt zum Gruppensieg. Die Treffer erzielte Artjom Dsjuba (42.) und Magomed Osdojew (84.).