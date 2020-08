Chelsea vor Bayern-Spiel mit Personalsorgen

London (SID) - Den FC Chelsea plagen vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München arge Personalprobleme. Wie Teammanager Frank Lampard mitteilte, verletzten sich im FA-Cup-Endspiel (1:2 gegen den FC Arsenal) am Samstag nicht nur der frühere Dortmunder Christian Pulisic, sondern auch die Spanier Kapitän Cesar Azpilicueta und Pedro. Während Pulisic und Kapitän Azpilicueta Muskelfaserrisse erlitten, ist bei Offensivmann Pedro die Schulter blessiert.

Pulisic musste verletzt ausgewechselt werden © SID

Sie alle werden, so Lampard, am kommenden Samstag (21.00 Uhr) bei den Münchnern fehlen. Das Hinspiel im Februar hatte Bayern in London mit 3:0 gewonnen. Der Sieger des Achtelfinales zieht ins Finalturnier in Lissabon ein, wo in K.o.-Partien ohne Rückspiel der Champions-League-Sieger ermittelt wird. Sollte der FC Bayern gegen die Blues weiterkommen, träfe er in der Runde der letzten Acht auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Barcelona und der SSC Neapel (Hinspiel 1:1).