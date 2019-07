Chemnitzer DDR-Meister Rüdrich verstorben

Chemnitz (SID) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC trauert um Claus Rüdrich. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, verstarb der DDR-Meister von 1967 bereits am 6. Juli im Alter von 79 Jahren. Rüdrich hatte von 1961 bis 1969 80 Spiele für den FC Karl-Marx-Stadt und dessen Vorgängerverein SC Motor Karl-Marx-Stadt absolviert. In der Meistersaison 1966/67 machte der Defensivmann 18 Spiele für den FC Karl-Marx-Stadt.