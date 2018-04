Chievo Verona entlässt Trainer Maran

Verona (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist Chievo Verona hat drei Spiele vor Saisonende seinen Trainer Rolando Maran entlassen. Das gab der stark abstiegsgefährdete Klub am Sonntag nach der 1:4-Niederlage am Samstag bei AS Rom bekannt. Chievo setzt bei der Mission Klassenerhalt auf den hauseigenen Juniorentrainer Lorenzo D'Anna. Maran hatte das Amt 2014 übernommen und Verona seitdem in der Serie A gehalten.