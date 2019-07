China: El Shaarawy wechselt zu Shanghai Shenhua

Shanghai (SID) - Der italienische Fußball-Stürmerstar Stephan El Shaarawy wechselt von der AS Rom nach China zu Shanghai Shenhua. Das gab der chinesische Klub am Montag bekannt. Angeblich soll der 26-Jährige per annum zwischen 15 und 16 Millionen Euro einstreichen, die Ablöse soll 20 Millionen Euro betragen.

Stephan El Shaarawy (r.) wird China-Legionär © SID

El Shaarawy bestritt bislang 23 Länderspiele für die Azzurri. Seit 2016 hatte er für die Römer gespielt.