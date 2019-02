Chinesische Delegation in Oberhof - Know-How für Peking 2022

Oberhof (SID) - Eine chinesische Delegation um Sportminister Gou Zhongwen hat das Wintersportzentrum Oberhof besucht und sich unter anderem über technisches Know-How für die Olympischen Spiele 2022 in Peking informiert. Die Thüringer bereiten sich ihrerseits auf die Ausrichtung der Biathlon-WM 2023 vor.

Eine chinesische Delegation möchte von Oberhof lernen © SID

"Wir wollen definitiv enger mit Oberhof und Deutschland zusammenarbeiten, da wir eindrucksvoll feststellen konnten, dass man hier in puncto Technologie und Planung ganz weit vorne mitmischt", sagte Gou, Chef des Chinesischen Olympischen Komitees. Hartmut Schubert, Vorsitzender des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum, erklärte: "Dass man sich in China von unserer Arbeit begeistert zeigt, zeigt uns wiederum, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Die zehnköpfige Abordnung interessierte sich besonders für die Skihalle und die eingehauste Startanlage am Fuße der Oberhofer Rennrodelbahn. "In Peking sollen ebenfalls eine Skihalle sowie mehrere Startanlagen entstehen. Den heutigen Tag nutzen wir unter anderem, um unsere Technik zu präsentieren, die damit einhergeht, und wie diese nachhaltig genutzt werden kann", sagte Ulrich Heilfort. Der Geschäftsführer von Swiss Timing ist seit Turin 2006 in die technische Umsetzung der Olympischen Spiele involviert.