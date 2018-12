Chinesische Vize-Weltmeisterin stirbt im Alter von 43 Jahren an Krebs

San Diego (SID) - Chinas Fußball trauert um seine frühere Nationalspielerin Zhang Ouying. Die 43-Jährige - 1999 Teil der chinesischen Mannschaft, die in den USA sensationell Vize-Weltmeister wurde - starb am Montag im Alter von 43 Jahren nach einer kurzen aber schweren Krebserkrankung. Bei Zhang waren Anfang des Jahres Tumore in beiden Lungenflügeln diagnostiziert worden.

Zhang Ouying (l.) im Alter von 43 Jahren verstorben © SID

Zhang spielte für China bei drei Weltmeisterschaften und zwei olympischen Spielen. Im WM-Finale 1999 verloren die Chinesinnen erst im Elfmeterschießen gegen die USA. Nach ihrer aktiven Karriere arbeitete sie als Jugendtrainerin in San Diego, wo sie mit ihrem US-amerikanischen Ehemann und ihren zwei Kindern lebte.