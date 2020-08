Chong trifft erstmals: Bremen schlägt Groningen

Lohne (SID) - Auch dank des Debüt-Treffers von Neuzugang Tahith Chong hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen seine weiße Weste in der Vorbereitung gewahrt. Gegen den niederländischen Ehrendivisionär FC Groningen, der ohne Arjen Robben antrat, gewann das Team von Trainer Florian Kohfeldt in Lohne klar mit 4:0 (4:0) und feierte den vierten Sieg im vierten Testspiel. Am Abend trifft Bremen noch auf Zweitligist FC St. Pauli.

Bremen überzeugt bei Testpielsieg gegen Groningen © SID

Josh Sargent (10.), Johannes Eggestein (15.), Leonardo Bittencourt (24.) und Chong (34.) sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Für den 20 Jahre alten Niederländer Chong war es der erste Treffer im Bremer Trikot. Vor knapp zwei Wochen hatten die Werderaner den Offensivspieler vom englischen Rekordmeister Manchester United ausgeliehen.