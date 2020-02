Chusovitina mit olympischer Vorfreude: "Liebe einfach das Turnen"

Taschkent (SID) - "Turn-Oma" Oksana Chusovitina sieht ihren achten Olympischen Spielen im Sommer in Tokio mit riesiger Vorfreude entgegen. "Ich liebe einfach das Turnen und habe mich gefragt: Warum soll ich keine Wettkämpfe mehr bestreiten, wenn ich noch konkurrenzfähig bin", sagte die Usbekin im AFP-Gespräch. Die Mannschafts-Olympiasiegerin von Barcelona 1992 (!) wird im Juni 45 Jahre alt.

Chusovitina steht vor ihrer achten Olympia-Teilnahme © SID

Von 2006 bis 2012 ging Chusovitina, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, für den Deutschen Turner-Bund an die Geräte und gewann 2008 in Peking Olympia-Silber am Sprung. Die sportliche Qualifikation für Tokio 2020 war der ehemaligen Weltmeisterin bei der letztjährigen WM in Stuttgart gelungen.