Cincinnati: Zverev gewinnt Erstrundenmatch

Cincinnati (SID) - Tennisprofi Mischa Zverev (Hamburg) ist bei der Generalprobe für die US Open (27. August bis 9. September) in die zweite Runde eingezogen. Beim Masters in Cincinnati siegte der 30-Jährige gegen den Bosnier Damir Dzumhur mit 6:3, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf den an Position fünf gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow.

Ausgeschieden ist hingegen Philipp Kohlschreiber. Der 34 Jahre alte Augsburger unterlag dem Qualifikanten Marius Copil (Rumänien) deutlich mit 4:6, 2:6 und verlor damit sein drittes Erstrundenmatch in Folge.

In der "Queen City" trifft Peter Gojowczyk (München) in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) auf den 20-maligen Grand-Slam-Champion Roger Federer (Schweiz/Nr. 2), Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3), der in der ersten Runde ein Freilos hat, spielt am Mittwoch gegen den Niederländer Robin Haase.