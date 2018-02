Claudia Neumann kommentiert Schlagerspiel Real vs. PSG

Mainz (SID) - Premiere für Claudia Neumann: Die ZDF-Reporterin kommentiert am Mittwoch (ab 20.45 Uhr) das Champions-League-Schlagerspiel zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Paris St. Germain und ist damit erstmals als Live-Kommentatorin bei einer Partie der Königsklasse im Einsatz. Bereits bei der Fußball-EM 2016 in Frankreich und dem Confederations Cup 2017 in Russland war sie als ZDF-Live-Reporterin im Einsatz gewesen.

Claudia Neumann kommentiert Real Madrid vs PSG © SID

Bereits um 20.25 Uhr begrüßen ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn die Zuschauer. Das "UEFA Champions League Magazin" ab 19.20 Uhr bringt im Zweiten eine erste Einstimmung auf das Achtelfinale in der Königsklasse. Im Anschluss an die Live-Übertragung von Real gegen PSG bietet das ZDF Zusammenfassungen der anderen drei Achtelfinals aus dieser Woche an.

Der nächste Champions-League-Abend steht schon am 20. Februar auf dem ZDF-Programm mit dem Achtelfinal-Hinspiel zwischen FC Bayern München und Besiktas Istanbul. Und auch das Rückspiel des deutschen Meisters in Istanbul ist am 14. März live im Zweiten zu sehen.