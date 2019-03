Club in Hoffenheim ohne Misidjan und Petrak

Nürnberg (SID) - Abstiegskandidat 1. FC Nürnberg wird das Gastspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim ohne Außenstürmer Virgil Misidjan und Defensivakteur Ondrej Petrak bestreiten müssen. Beide Spieler plagen sich mit Leistenproblemen. Eventuell sind Abwehrchef Georg Margreitter und Winterneuzugang Ivo Ilicevic eine Option für Interimstrainer Boris Schommers. Mittelfeldspieler Eduard Löwen hat eine Erkältung rechtzeitig auskuriert.

Neben Petrak fällt auch Misidjan gegen Hoffenheim aus © SID

Schommers erlebte in dieser Woche trotz der bedrückenden sportlichen Situation des Tabellenschlusslichts ein motiviertes Team. "Die Mannschaft brennt, die Trainingseinheit am Donnerstag war eine der besten, seit ich hier bin", sagte der 40-Jährige am Freitag. Er bezeichnete Hoffenheim als "eine der passsichersten Mannschaften der Liga".

Auch wenn der Club seit rekordverdächtigen 18 Spielen nicht gewonnen hat, bleibt der Nachfolger von Michael Köllner zuversichtlich und traut seiner Elf etwas zu. "Ich bin mir sicher, dass wir in Hoffenheim zu Chancen kommen werden, und vielleicht können wir mit der ersten oder zweiten Chance in Führung gehen", sagte Schommers.