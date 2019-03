Club vor Eintracht-Spiel: "Wir haben eine Idee"

Nürnberg (SID) - Tabellen-Schlusslicht 1. FC Nürnberg fährt trotz seiner aussichtslosen Lage mit verhaltenem Optimismus zum Spiel am Sonntag zu den Euro-League-Helden von Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky). "Wir wissen natürlich, was uns in Frankfurt erwartet. Und wir haben eine Idee, wie wir dort etwas holen können", sagte Trainer Boris Schommers am Freitag.

Schommers geht optimistisch in das Spiel gegen Frankfurt © SID

Der Club hat seit dem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf am 29. September 2018 in 19 Spielen nicht gewonnen und währenddessen nur fünf Punkte geholt. "Wir sind zuletzt von Woche zu Woche stärker geworden. Das wollen wir so beibehalten, aber dieses Mal auch etwas mitnehmen", sagte Schommers dennoch. Auf den Relegationsplatz fehlen Nürnberg bereits sechs Punkte.

In Frankfurt muss der Club ohne Tim Leibold (Gelbsperre) und den verletzten Enrico Valentini (Sehnenverletzung) auskommen und deshalb die Abwehr umgestalten. Fehlen werden zudem Matheus Pereira (Rotsperre), Virgil Misidjan (Leistenprobleme), Ondrej Petrak (Adduktoren), Adam Zrelak (Kreuzbandriss) und Kevin Goden (Trainingsrückstand). Immerhin Verteidiger Georg Margreitter und Ilo Ilicevic sind wieder einsatzbereit.