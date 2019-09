Coleman holt WM-Gold über 100 m vor Gatlin und De Grasse

Doha (SID) - Christian Coleman ist der schnellste Mann der Welt. Im ersten großen Finale nach der Ära von Usain Bolt gewann der Topfavorit aus den USA in Doha in 9,76 Sekunden WM-Gold über 100 m und verwies Titelverteidiger Justin Gatlin (USA/9,89) auf Platz zwei. Bronze sicherte sich der Kanadier Andre De Grasse (9,90). Weltrekordler Bolt hatte seine Karriere nach der WM in London vor zwei Jahren beendet.