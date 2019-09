Coleman untermauert Anspruch auf 100-Meter-Gold - Gatlin zittert sich ins Finale

Doha (SID) - Topfavorit Christian Coleman hat bei der Leichtathletik-WM in Doha kurz vor dem Finale am Abend (21.15 Uhr MESZ) seinen Anspruch auf Gold noch einmal eindrucksvoll untermauert. Der US-Boy, mit 9,81 Sekunden der Schnellste in diesem Jahr, gewann sein Halbfinale locker in 9,88 Sekunden. Auch der Kanadier Andre De Grasse (10,07) und Akani Simbine aus Südafrika (10,01) hinterließen einen guten Eindruck.

Christian Coleman zog in Doha souverän ins Finale ein © SID

Titelverteidiger Justin Gatlin (10,09) schaffte es nur über die Zeit in den Endlauf, nachdem der US-Amerikaner in seinem Halbfinale lediglich Dritter geworden war. Medaillenkandidat Divine Oduduru aus Nigeria, mit 9,86 Sekunden die Nummer zwei der Welt, hatte seinen Start kurzfristig abgesagt.

Weltrekordler Usain Bolt hatte seine Karriere nach der WM vor zwei Jahren beendet. Ein deutscher Sprinter war in Doha nicht am Start.

Coleman hatte vor der WM wegen drei verpasster Dopingtests innerhalb eines Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Aus formalen Gründen entging er jedoch einer Sperre. Coleman beteuerte seine Unschuld: Zweimal habe er es versäumt, seine Meldedaten zu aktualisieren, einmal sei der Anruf der Kontrolleurin ausgeblieben.