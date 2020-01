College-Football: Burrow führt LSU zum Titel

Köln (SID) - Quarterback Joe Burrow hat die Louisiana State University im Finale der amerikanischen College-Football-Liga vor 76.885 Zuschauern mit einer glänzenden Vorstellung zum Titel geführt. Der 23-Jährige, als bester Spieler der Saison mit der Heisman Trophy ausgezeichnet, warf beim 42:25-Sieg gegen Vorjahresmeister Clemson Tigers fünf Touchdown-Pässe und lief einmal selbst in die Endzone.

Joe Burrow führt LSU zum Titel © SID

"Ich bin sprachlos", sagte der Regisseur nach dem Triumph im Superdome in New Orleans. Mit seinen Pässen für 463 Yards stellte Burrow, der voraussichtlich im nächsten NFL-Draft an Nummer eins ausgewählt werden wird, einen Rekord für College-Finalspiele auf. Clemson kassierte die erste Niederlage seit dem 1. Januar 2018.

Im Gegensatz zu anderen Sportveranstaltungen wurde US-Präsident Donald Trump gefeiert, als er in die Arena einlief. Trump bedankte sich später bei Twitter für den Empfang.