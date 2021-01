College-Football: Heisman Trophy an DeVonta Smith

Köln (SID) - DeVonta Smith von der University of Alabama hat als erster Wide Receiver seit 30 Jahren die Heisman Trophy für den besten Spieler im College-Football erhalten. Der 22-Jährige gilt als einer der ersten potenziellen Picks für den Draft der National Football League (NFL) Ende April in Cleveland/Ohio.

DeVonta Smith (links) erhält die Heisman Trophy © SID

Klarer Favorit für die Auswahl an Position eins, an der die Jacksonville Jaguars als schlechtestes NFL-Team der Saison auf die besten Talente des Jahres zugreifen, ist dennoch Quarterback Trevor Lawrence (Clemson). Der 21-Jährige meldete sich am Mittwoch offiziell für den Draft an. Lawrence gab seine Entscheidung per Videobotschaft in den Sozialen Medien bekannt.

2020 hatten die Cincinnati Bengals Quarterback Joe Burrow an Nummer eins ausgewählt.