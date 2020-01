Coman zurück im Mannschaftstraining der Bayern

München (SID) - Kingsley Coman hat erstmals seit Mitte Dezember am Mannschaftstraining von Fußball-Rekordmeister Bayern München teilgenommen. Der Franzose absolvierte am Donnerstag die erste Hälfte der knapp eineinhalbstündigen Einheit. Coman hatte am 11. Dezember beim 3:1 in der Champions League gegen Tottenham Hotspur einen Kapseleinriss im linken Knie erlitten.

Kingsley Coman (l.) ist zurück im Mannschaftstraining © SID

Am Donnerstag verließ Coman nach 45 Minuten den Platz und arbeitete individuell im Leistungszentrum weiter. Bis auf Niklas Süle, der sich nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining befindet, waren somit alle Bayern-Profis auf dem Rasen im Einsatz. Javi Martinez absolvierte nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel allerdings nur eine Laufeinheit.

Direkt nach dem Spiel gegen Tottenham waren die Bayern noch von einer deutlich schwerwiegenderen Verletzung Comans ausgegangen. Die Verletzung erlitt der 23-Jährige bei einer unglücklichen Aktion an der Seitenlinie ohne gegnerische Einwirkung. Bereits 2018 war der Nationalspieler wegen zweier Syndesmoserisse ein halbes Jahr ausgefallen.