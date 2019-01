Comeback im Farmteam: Holzer wieder auf dem Eis

Anaheim (SID) - Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat unmittelbar nach der Abschiebung ins Farmteam des NHL-Teams Anaheim Ducks sein Saisondebüt gegeben. Der Verteidiger, der wegen einer Operation am Handgelenk monatelang ausgefallen war, lief am Sonntag in der American Hockey League (AHL) für die San Diego Gulls auf und feierte ein 4:1 bei Ontario Reign.

Erster Einsatz für Holzer im Farmteam der Ducks © SID

"Vielen Dank an alle, die mir auf meinem Weg geholfen und mich unterstützt haben", schrieb der Rückkehrer bei Instagram. Holzer hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Toronto Maple Leafs und die Ducks insgesamt 135 Hauptrundenspiele absolviert. Dazu kommen fünf Play-off-Einsätze.