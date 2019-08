Comeback in Cincinnati: Murray will wieder Einzel spielen

Köln (SID) - Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray steht unmittelbar vor seinem Comeback im Einzel. Sieben Monate nach seiner Hüft-Operation, die ihn das Ende seiner Karriere hatte befürchten lassen, tritt Murray (32) beim ATP-Masters in Cincinnati/Ohio an. Das gab der Brite am Freitag bei Facebook bekannt. Murray startet mit einer Wildcard bei dem hochkarätig besetzten Turnier, das er 2008 und 2011 gewonnen hat.

Will wieder im Einzel starten: Andy Murray © SID

Ein Start bei den US Open in New York (26. August bis 8. September) ist dennoch unwahrscheinlich, zuletzt hatte Murray auf der Profitour nur Doppel gespielt. "Was die Beweglichkeit und das Gefühl am nächsten Morgen angeht, geht es mir gut", hatte Murray vor seinem letzten Turnierstart in Washington an der Seite seines Bruders Jamie gesagt: "Es gibt noch einiges, das besser werden muss. Ich spiele dann Einzel, wenn ich mich bereit fühle."

Nach seiner Erstrundenniederlage in Melbourne hatten Murray viele Kollegen mit emotionalen Botschaften schon in den Ruhestand verabschiedet, die anschließende Operation brachte jedoch unerwartete Besserung. Im Doppel überzeugte Murray in dieser Saison vor allem beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club, als er mit dem Spanier Feliciano Lopez den Titel holte.