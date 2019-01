Comeback in Ruhpolding: Dahlmeier sprintet auf Rang neun

Ruhpolding (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) hat in ihrem ersten Weltcup-Rennen in diesem Jahr die erhoffte Spitzenplatzierung verpasst. Beim Heimspiel in Ruhpolding sprintete die 25-Jährige am Donnerstag über 7,5 km trotz einer fehlerfreien Schießleistung auf den neunten Rang - sie war damit gleich wieder die beste DSV-Athletin. Wegen der Folgen eines Infekts hatte Dahlmeier in der Vorwoche den Weltcup in Oberhof ausgelassen.

Wird vorerst nicht an den Start gehen: Laura Dahlmeier © SID

"Ich habe mich brutal auf das Rennen gefreut, es war aber richtig, richtig anstrengend. Vielleicht war ich auch noch etwas müde", sagte Dahlmeier, die allerdings meinte: "Ich hoffe, dass es nun Schritt für Schritt nach vorne geht."

In Oberhof war Lisa Vittozzi mit zwei Erfolgen die überragende Athletin gewesen, für die Italienerin reichte es nun aber trotz einer fehlerfreien Leistung nur zu Rang zwei. Der Sieg ging an Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei, die im Ziel 11,5 Sekunden vor Vittozzi und 29,1 Sekunden vor der drittplatzierten Hanna Öberg (Schweden) lag. Dahlmeier fehlten 47,7 Sekunden zur Spitze.

Wie Dahlmeier lief auch Franziska Preuß (Haag) als Zehnte in die Top Ten. Denise Herrmann (Oberwiesenthal/17.), Franziska Hildebrand (18.) und Karolin Horchler (beide Clausthal-Zellerfeld/19.) schafften es unter die besten 20, Vanessa Hinz (Schliersee) belegte Rang 38.

Für Freitag (Männer) und Samstag (Frauen) sind Staffelrennen (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) angesetzt. Die Massenstartrennen finden am Sonntag statt und schließen den zweiten Heimweltcup der deutschen Skijäger ab.