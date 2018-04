Comeback zur WM? Kapitän Granqvist fordert Klarheit von Ibrahimovic

Krasnodar (SID) - Andreas Granqvist, Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft von Deutschlands WM-Vorrundengegner Schweden, hat von seinem prominenten Landsmann Zlatan Ibrahimovic öffentlich rasche Klarheit über dessen Comeback-Pläne zur Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) eingefordert. "Ich glaube, dass es gut für die Mannschaft wäre, wenn es eine zuverlässige Auskunft von Zlatan gäbe", sagte Russland-Legionär Granqvist (FK Krasnodar) angesichts der regelmäßigen Anspielungen des Superstars bezüglich einer möglichen Nationalmannschafts-Rückkehr.

Granqvist fordert eine schnelle Entscheidung © SID

Erst kürzlich hatte der 36 Jahre alte Los-Angeles-Galaxy-Profi Ibrahimovic via Twitter betont: "Die Chancen, mich bei der WM spielen zu sehen, sind himmelhoch." Diese kryptische Botschaft erwies sich jedoch als PR-Gag für eine Sportwetten-Firma.

Laut Granqvist seien derartige Wortmeldungen Störfeuer für Schwedens Team, das in der WM-Vorrundengruppe F neben Deutschland auch auf Südkorea und Mexiko trifft. Deshalb forderte der Abwehrspieler Ibrahimovic auf, sich gegenüber Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson zu positionieren: "Zlatan sollte Janne anrufen oder zumindest in den Medien erklären, was er wirklich will."

Ibrahimovic war nach Schwedens Vorrunden-Aus bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich aus dem Nationalteam zurückgetreten. In insgesamt 116 Spielen für Schweden erzielte der Ex-Manchester-United-Torjäger 62 Treffer.