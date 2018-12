Copa-Finale: Stadien in Buenos Aires bleiben geschlossen

Buenos Aires (SID) - Wegen der brisanten Sicherheitslage bleiben die Stadien der beiden Copa-Libertadores-Finalisten in Buenos Aires am Sonntag während des Final-Rückspiels geschlossen. Weder die Arena von River Plate noch das Stadion der Boca Juniors erhielt die Freigabe für Public-Viewing-Veranstaltungen.

Freigabe für Siegesfeier: der Obelisco © SID

Den Sieger des brisanten Duells können die Fans dagegen an gewohnter Stätte feiern. Der "Obelisco" auf der zentral gelegenen Plaza de la Republica wurde von den Behörden für den Fan-Ansturm des siegreichen Klubs freigegeben. Am Sonntag ermitteln die Stadtrivalen River Plate und Boca Juniors nach dem 2:2 im Hinspiel im weit entfernten Madrid den Champion in Südamerikas Königsklasse.

"Wir wollen, dass die Leute in Frieden, in Ruhe feiern können, und wir werden keinen Akt der Gewalt dulden", versprach der neue Chef des Sicherheits-Ministeriums der Stadt, Diego Santilli. Das Spiel im Stadion Santiago Bernabeu beginnt um 16.30 Uhr argentinischer Zeit.

Das eigentlich für den 24. November vorgesehene Rückspiel war wegen der Wurf-Attacke von River-Fans auf den Boca-Teambus zunächst vertagt, danach abgesagt und schlussendlich nach Madrid ins Estadio Santiago Bernabeu verlegt worden. Boca ist wegen des Vorfalls aber bereits vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen, um den Titel am grünen Tisch zu erhalten.