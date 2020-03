Copa del Rey: Real Sociedad erstmals seit 1988 im Finale

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Traditionsverein Real Sociedad aus San Sebastian steht erstmals seit 1988 im nationalen Pokalfinale. Die Basken, die eine Runde zuvor Real Madrid mit 4:3 ausgeschaltet hatten, gewannen auch das Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey beim Zweitligisten CD Mirandes mit 1:0 (1:0). Schon das Hinspiel vor eigenem Publikum hatte Real Sociedad mit 2:1 für sich entschieden.

Mikel Oyarzabal erzielte das Siegtor für Real Sociedad © SID

Nationalspieler Mikel Oyarzabal entschied das Spiel per Handelfmeter (41.), auch im Hinspiel hatte der Offensivspieler einen Foulelfmeter verwandelt.

Mit San Sebastians Erfolg ist ein rein baskisches Endspiel noch nähergerückt: Athletic Bilbao hat im Hinspiel gegen den Erstliga-Konkurrenten FC Granada ein 1:0 vorgelegt und geht mit guten Aussichten in das Rückspiel am Donnerstag. Das Finale steigt am 18. April in Sevilla.