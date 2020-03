Corona-Absagen in Rio und Cancun: Ludwig/Kozuch zurück in Hamburg

Hamburg (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind nach der Absage von zwei Turnieren in Rio de Janeiro und Cancun vorzeitig aus Südamerika nach Hamburg zurückgekehrt. Wegen der Coronakrise kann das Duo in der Hansestadt zwar nur eingeschränkt trainieren, will aber mehrere Sponsorentermine wahrnehmen.

Corona begingte Heimreise für Ludwig und Kozuch (v.l.) © SID

In der vorläufigen Olympia-Qualifikationsliste des Weltverbandes FIVB liegen Ludwig/Kozuch mit 5440 Punkten auf dem 15. Rang und hätten das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio damit nach derzeitigem Stand sicher. Ob und wann die Serie der Weltturniere fortgesetzt wird, ist derzeit offen.