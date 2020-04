Corona-Erkrankung: NBA-Profi Towns trauert um seine Mutter

Los Angeles (SID) - NBA-Center Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves trauert um seine Mutter. Jacqueline Towns verstarb am Montag infolge einer Corona-Erkrankung. "Jackie, wie sie im Familien- und Freundeskreis liebevoll genannt wurde, hatte mehr als einen Monat lang gegen das Virus gekämpft, dem sie am 13. April erlag", teilten die Timberwolves mit.

Jackie Towns starb infolge einer Corona-Erkrankung © SID

Karl-Anthony Towns hatte am 25. März ein emotionales Instagram-Video gepostet, in dem er den Kampf seiner Mutter gegen COVID-19 beschrieb. Zugleich hatte der 24-Jährige seine Anhänger in den Sozialen Medien ermahnt, die Corona-Pandemie ernst zu nehmen und sich an die Richtlinien zu halten.