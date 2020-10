Corona: EuroLeague wertet zwei Spiele gegen St. Petersburg

Köln (SID) - Nachdem der russische Basketball-Spitzenklub Zenit St. Petersburg aufgrund zahlreicher Coronafälle zu zwei Partien der EuroLeague nicht antreten konnte, hat die Liga die entsprechenden Begegnungen jeweils mit 20:0 für die Gegner gewertet. Das teilte die EuroLeague am Mittwoch mit. Betroffen sind demnach das Spiel gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz, das am Dienstag hätte stattfinden sollen, sowie die am Donnerstag geplante Partie gegen Valencia Basket.

16 Mannschaften kämpfen um die Teilnahme am Top Four © SID

Für beide Spiele bekam Zenit aufgrund mehrerer Coronafälle nicht die Mindestzahl von acht Spielern zusammen. Das Urteil entspricht den besonderen Regularien der Liga in Zeiten der Coronakrise.