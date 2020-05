Corona: Früherer NBA-Star Ewing in Krankenhaus eingeliefert

Washington (SID) - Der frühere NBA-Star Patrick Ewing ist aufgrund einer COVID-19-Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte der ehemalige Basketball-Profi der New York Knicks mit. "Das Virus ist ernst und sollte nicht verharmlost werden", sagte der 57-Jährige und dankte den Beschäftigten im Gesundheitswesen "und allen, die an vorderster Front kämpfen". Die Knicks twitterten: "Alles Gute, Junge. Bleib stark."

Ewing ist an COVID-19 erkrankt © SID

Ewing gewann mit den USA 1984 in Los Angeles und 1992 mit dem legendären ersten Dream Team in Barcelona Olympiagold, in der NBA wurde er elfmal ins All-Star-Team berufen. Einzig den Titel in der besten Liga der Welt holte er nie. Seit 2017 trainiert Ewing sein früheres College-Team in Georgetown nahe Washington D.C.