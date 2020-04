Corona-Hilfsfonds: 500.000 Dollar für Leichtathleten

Monte Carlo (SID) - Im Zuge der Coronakrise hat der Leichtathletik-Weltverband World Athletics einen Hilfsfonds über 500.000 Dollar (rund 460.000 Euro) aufgelegt. Das Geld soll der Unterstützung der Athleten dienen, die wegen des Ausfalls der Meetings in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß. Die Mittel werden von der Internationalen Leichtathletik Stiftung um Ehrenpräsident Fürst Albert von Monaco bereitgestellt.

Aus dem Sport kommen Wünsche nach Unterstützung © SID

Eine Expertengruppe unter Vorsitz von World-Athletics-Präsident Sebastian Coe (Großbritannien) werde über die Anträge auf Unterstützung entscheiden, wie es hieß. Noch in dieser Woche soll das Verfahren für die Vergabe und Verteilung der Zuschüsse an die Athleten festgelegt sowie andere Möglichkeiten geprüft werden, um zusätzliche Gelder für den Fonds zu sammeln.

"Ich stehe in ständigem Kontakt mit Sportlern auf der ganzen Welt und weiß, dass viele aufgrund des Ausfalls der meisten internationalen Sportwettkämpfe in den letzten zwei Monaten unter finanziellen Schwierigkeiten leiden", sagte Coe. Ziel sei es, "so vielen Athleten wie möglich zu helfen".