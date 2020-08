Corona-Hygienekonzept: Mehr Verantwortung bei den Klubs

Frankfurt/Main (SID) - Die deutschen Fußball-Profiklubs werden beim Corona-Hygienekonzept ab der kommenden Spielzeit an einer längeren Leine gelassen. "Wir konnten aus der vergangenen Saison viel lernen. Wir haben Anpassungen vorgenommen und geben den Klubs mehr Verantwortung", sagte Tim Meyer, der Taskforce-Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), am Dienstag: "Wir werden die Fäden nicht mehr so streng in der Hand halten. Die Spieler und Betreuer wissen, wie sie sich verhalten müssen."

Die Profivereine erhalten mehr Verantwortung © SID

Laut Meyer werden drei verschiedene Pandemie-Level gelten. Die Skalierung hängt davon ab, wie viele Coronafälle es pro Woche pro 100.000 Menschen in der Bevölkerung rund um die Stadien gibt.