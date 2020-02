Corona: Juves U23 vom Profi-Training ausgeschlossen

Köln (SID) - Zur Vermeidung einer weiteren Coronavirus-Verbreitung sind beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin U23-Spieler bis auf Weiteres vom Training mit Superstar Cristiano Ronaldo und Co. ausgeschlossen. Hintergrund der Entscheidung ist die Corona-Infizierung eines Spielers des Drittligisten US Pianese, gegen den Turins Talente am vergangenen Sonntag spielten.

Juves U23-Spieler dürfen nicht mit den Profis trainieren © SID

US-Spieler King Udoh hatte vor der Begegnung über Grippesymptome geklagt und war später positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 22-Jährige befindet sich mittlerweile in Quarantäne.