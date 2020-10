Corona: Keine Fans beim Formel-1-Rennen in der Türkei

Istanbul (SID) - Keine Zuschauer beim Formel-1-Rennen in Istanbul: Nach einer Entscheidung der Regierung bleiben die Tribünen beim Großen Preis der Türkei (15. November) wegen der Coronavirus-Pandemie leer. Noch Anfang September hatten die Organisatoren auf 100.000 Motorsportfans im Istanbul Park gehofft. Die Königsklasse kehrt in dieser Saison nach neun Jahren in die Türkei zurück, es ist das 14. von 17 geplanten Rennen im Jahr 2020.

Leere Ränge beim Formel-1-Rennen in Istanbul © SID

Zuletzt waren bei den Rennen im italienischen Mugello (2000) und Sotschi/Russland (30.000) Zuschauer zugelassen, auch die Veranstalter des anstehenden Großen Preises auf dem Nürburgring am Wochenende planen mit bis zu 20.000 Fans an der Strecke.

In der Türkei haben die Behörden bisher fast 325.000 Coronavirus-Infektionen und mehr als 8.400 Todesfälle registriert.