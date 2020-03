Corona: Kritik an Trainingsbeginn bei Lazio Rom

Rom (SID) - Der geplante Trainingsstart beim Fußball-Erstligisten Lazio Rom zu Beginn der kommenden Woche ist angesichts der in Italien besonders stark verbreiteten Coronavirus-Pandemie massiv in die Kritik geraten. Klubpräsident Claudio Lotito begründete seine Entscheidung damit, dass er einen Formverlust der Mannschaft verhindern wolle.

Lazio-Präsident Claudio Lotito steht in der Kritik © SID

Diese Pläne stoßen jedoch bei der Spielergewerkschaft AIC und bei der Konkurrenz auf Widerstand. "Die Spieler sollen in dieser Situation zu Hause bleiben", forderte AIC-Präsident Damiano Tommasi. Es sei wichtig, "dass alle Klubs ein einheitliches Verhalten in Sachen Training zeigen und die Sicherheit der Spieler als höchste Priorität betrachten", sagte der Geschäftsführer von Inter Mailand, Giuseppe Marotta.

Lotito ist nicht der einzige Klubchef, der auf eine Wiederaufnahme der Aktivitäten drängt. Auch Cagliari Calcio und Brescia Calcio wollen nächste Woche wieder mit dem Training starten. Die Zahl der Todesopfer und der Infizierten ist in Italien extrem hoch. Am Mittwoch waren 2978 Tote gemeldet worden, 475 mehr als am Vortag.