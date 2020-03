Corona: Marathons in London und Boston verlegt

Boston (SID) - Im Zuge der Corona-Krise sind auch die beiden hochkarätigen Marathons in London und Boston verschoben worden. Wie die Organisatoren mitteilten, soll das ursprünglich für den 26. April angesetzte Rennen in der britischen Hauptstadt nun am 4. Oktober stattfinden. In London sollte es eigentlich das Duell der beiden besten Marathonläufer der Geschichte geben. Sowohl Weltrekordler Eliud Kipchoge (Kenia/2:01:39 Stunden) als auch Kenenisa Bekele (Äthiopien/2:01:41) hatten gemeldet.

Der Boston Marathon wird auf September verschoben © SID

Der traditionsreiche Boston-Marathon war am Freitagnachmittag bereits auf den 14. September verschoben worden. Die 124. Auflage des ältesten jährlichen Marathons war eigentlich für den 20. April angesetzt. Zuvor hatte der Gouverneur des US-Bundesstaats Massachusetts den Notstand ausgerufen.

Bereits in den vergangenen Tagen waren etliche Frühjahrsmarathons abgesagt worden. Beim Tokio-Marathon durften nur 200 Eliteläufer starten. Durch die Vielzahl an Absagen ist derzeit offen, wie die Olympiaqualifikation im Marathon ablaufen soll. Unter anderem wollte der deutsche Rekordhalter Arne Gabius beim Wien-Marathon die geforderte Norm (2:11:30 Stunden) unterbieten, das Rennen wurde ebenfalls abgesagt.