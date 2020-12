Corona-Mutation: Sport1 zieht Team von Darts-WM ab

Köln (SID) - Nach den von der Bundesregierung verordneten Reisebeschränkungen für Großbritannien hat der TV-Sender Sport1 seine Mitarbeiter von der Darts-WM in London abgezogen. Das Team um Moderator Hartwig Thöne und Reporterin Jana Wosnitza baute am Sonntag innerhalb kürzester Zeit sein Studio ab und verließ den Alexandra Palace in London.

"Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat selbstverständlich immer höchste Priorität. Daher haben wir uns in Absprache mit den involvierten Redaktionsmitgliedern gestern umgehend dazu entschieden, unser Team aus London abzuziehen. Die Berichterstattung von Sport1 zur Darts-WM erfolgt damit ab sofort komplett aus Ismaning", teilte Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk auf SID-Anfrage mit.

Diverse Länder, darunter auch Deutschland, stellten die Verkehrsverbindungen nach Großbritannien ein. Zug- und Luftverkehr sind in Deutschland seit Montag zunächst bis zum 31. Dezember unterbrochen. Dies verfügte das Bundesverkehrsministerium.