Corona-Pandemie: Schalke und Gladbach sagen Pressekonferenzen ab

Köln (SID) - Die Fußball-Bundesligisten Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach haben ihre Pressekonferenzen vor den Spielen am Wochenende wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "In Anbetracht der Situation halten wir es nicht für sinnvoll, eine PK mit Medienvertretern abzuhalten", teilten die Königsblauen am Freitagmorgen mit. Schalke soll am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum "Geisterderby" bei Borussia Dortmund antreten, Gladbach am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ebenfalls ohne Zuschauer bei Eintracht Frankfurt. Danach soll nach einem Vorschlag der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Bundesliga bis 2. April ausgesetzt werden.