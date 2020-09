Corona: Torhüter Mandanda fehlt Frankreich

Paris (SID) - Torhüter Steve Mandanda fehlt Fußball-Weltmeister Frankreich nach einem positiven Coronatest in den anstehenden Nations-League-Spielen gegen Schweden und Kroatien. Das gab der französische Verband FFF am Donnerstag bekannt.

Steve Mandanda wurde positiv getestet © SID

Mandanda (35), der in der Ligue 1 für Olympique Marseille spielt, verlässt das Team am Freitag. Der Schlussmann wurde am Mittwoch und am Donnerstag positiv getestet. Die Franzosen spielen am Samstag in Schweden, am Dienstag geht es zu Hause gegen die Kroaten.